Bieszczady w okresie zimowym odwiedza mniej turystów niż w poprzednich latach

W tym roku ze względu na wiosenną aurę, w Bieszczady zawitało zdecydowanie mniej turystów. Na przełomie grudnia i stycznia mieliśmy do czynienia z temperaturami iście wiosennymi, które sprawiły, że większość wyciągów narciarskich przestała funkcjonować. Działalność wstrzymała również Bieszczadzka Kolejka Leśna w Majdanie koło Cisnej, która w czasie ferii przyciągała rzesze turystów. Sytuacja poprawiła się na początku lutego, kiedy w Bieszczady i Beskid Niski wróciła prawdziwa zima. Wpływ na ruch turystyczny ma również sytuacja gospodarcza w Polsce i wojna w Ukrainie.

Większy ruch turystyczny możemy obserwować podczas weekendów, kiedy Bieszczady odwiedzane są przez mieszkańców największych podkarpackich miast.

- Od 16 stycznia do dnia dzisiejszego w centrum informacji turystycznej w Ustrzykach Dolnych było 113 osób. Z informacji, które otrzymuje od kwaterodawców wynika, że w Bieszczadach nie ma dużej ilości turystów. Przyczyny to zapewne spóźniona zima i drożyzna w Polsce. Nie chodzi o same Bieszczady, tylko o brak pieniędzy na odpoczynek wśród Polaków – poinformował Jacek Łeszega, dyrektor Bieszczadzkiego Centrum Turystki i Promocji w Ustrzykach Dolnych.