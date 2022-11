Kolejka gondolowa w Solinie rozpoczyna jesienne kursy

Widokowa kolej linowa w Solinie jest szczególną w skali kraju atrakcją, nie tylko pod względem turystycznym, ale również technologicznym. To niepowtarzalny sposób, by podziwiać Jezioro Solińskie i bieszczadzkie krajobrazy. Na oficjalnym otwarciu tej największej, w Bieszczadach atrakcji obecny był m.in. premier RP Mateusz Morawiecki.

- To historyczny moment dla Grupy PKL. Tak jak 85-lat temu spełniały się marzenia związane z powstaniem kolei na Kasprowy Wierch, tak teraz jesteśmy świadkami realizacji inwestycji wpisującej się w oczekiwania turystów odwiedzających Bieszczady, jak i okolicznych mieszkańców – mówił Daniel Pitrus, prezes zarządu Polskich Kolei Linowych.

Przejazd kolejką to nie jedyna atrakcja, na którą może liczyć turysta. Kolejną jest spojrzenie na Bieszczady, z wieży widokowej o wysokości 55 metrów. Odważni mogą też przespacerować się po przeszklonym chodniku tzw. „skywalk”, by jeszcze bardziej poczuć siłę bieszczadzkiej natury. Natomiast w kawiarni widokowej na wszystkich czeka smaczna kawa i ciasto i co oczywiste spektakularne widoki. Cennik i godziny kursowania można znaleźć pod linkiem:PKL Solina