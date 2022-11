Na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego ruch turystyczny był mniejszy niż w roku ubiegłym

- Podsumowanie sezonu turystycznego w okresie letnim (od połowy kwietnia do połowy listopada) wskazuje na spadek liczby odwiedzających Park w stosunku do roku ubiegłego. Łącznie w okresie tym odnotowano ponad 571 tys. osobo-wejść. Oznacza to powrót do wartości z roku 2019. W okresie porównywalnym, w 2021 roku na terenie szlaków i ścieżek przyrodniczych Bieszczadzkiego Parku Narodowego odnotowano o 119 tys. wejść więcej. W porównaniach miesięcznych jedynie kwiecień i maj wykazały wartości rosnące, pozostałe miesiące były spadkowe – poinformowała dyrekcja BPN.

Bieszczadzki Park Narodowy, to jeden z 23 polskich parków narodowych położony w Bieszczadach Zachodnich. Utworzony został w 1973 roku. W 1992 roku stał się częścią Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie”. Od 2021 roku 11% powierzchni parku wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest trzecim, co do wielkości parkiem narodowym na terenie Polski.