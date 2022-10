Projekt "Ikona rodzi ikonę". Warsztaty pisania ikon w Zagórzu

Projekt skierowany był do mieszkańców miasta i gminy Zagórz. Zgłosiło się do niego 16 osób. Przez trzy kolejne weekendy sierpnia uczestnicy zdobywali wiedzę i umiejętności potrzebne do stworzenia i namalowania ikony. Zapoznali się z techniką temperową, uczyli się samodzielnego przygotowania farb z suchych pigmentów, poznali elementy pozłotnictwa, a każda z prac została namalowana na podobraziu.

Do współpracy przy realizacji projektu zaproszono ikonopisarkę Jadwigę Denisiuk, która w swojej pracowni VERAIKON w Cisnej wraz ze współpracownikami wykonuje kopie średniowiecznych ikon ruskich, greckich, gotyckich malarstwa tablicowego oraz ikon współczesnych. Jej prace zdobią kościoły i cerkwie w kraju i za granicą. Tej trudnej sztuki ikonopisarskiej naucza innych na warsztatach.

Projekt” Ikona rodzi ikonę” otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022. Środki na wkład własny do projektu zapewnił burmistrz Ernest Nowak. Pozyskano kwotę 16 tys. złotych, a sam projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców.