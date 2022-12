Wodorowy autobus z sanockiego Autosanu jest testowany w Rzeszowie

- Od dziś mamy wodorowy autobus na testach i zapraszam rzeszowian do zapoznania się z nim. sprawdzenia. My z kolei będziemy obserwować jak ten pojazd zachowuje się w ruchu drogowym, jak wygląda jego eksploatacja. Miasto jest przygotowane do zakupu tego typu ekologicznych, zeroemisyjnych pojazdów. Jeśli tylko pojawią się środki z Unii Europejskiej to na początek będziemy chcieli kupić 20 autobusów wodorowych – zapowiedział prezydent Rzeszowa.