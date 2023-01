Kolej linowa w Wańkowej ma już rok. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z otwarcia i budowy

Kolej linowa z czteroosobowymi siedzeniami ma około 900 metrów długości, a główna trasa zjazdowa w linii prostej to ponad 1000 metrów. Powstał też mniejszy wyciąg talerzykowy.

Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu "Bieszczad-ski" został wpisany do rządowego "Programu dla Bieszczad", jako przedsięwzięcie o znaczeniu strategicznym dla rozwoju całego regionu. Powstaje nowoczesny ośrodek narciarski, który będzie funkcjonował również w sezonie letnim za sprawą jednej z najdłuższych tyrolek w Europie. Zjazd będzie odbywał się na bardzo dużej wysokości z dużą prędkością. Wszystko to ma przyczynić się do rozwoju gminy Olszanica i całych Bieszczad.