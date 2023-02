Memoriał Olka Ostrowskiego w Narciarstwie Wysokogórskim [ZDJĘCIA]

- V Memoriał Olka Ostrowskiego przeszedł już do historii. Jak powiedział jego brat – Olek się w tym roku zeźlił ... Bo warunki pogodowe momentami były wręcz ekstremalne. Od kilku dni trwa opad śniegu, który akurat w weekend nabrał w siłę, do tego wiatr dochodzący do 120 km/godz, widoczność na kilka metrów. To zadecydowało o skróceniu trasy już w trakcie wyścigu – relacjonuje GOPR Bieszczady.