Sanok stawia na zieloną energię i ochronę środowiska. Miasto kupi dwa autobusy z napędem elektrycznym

Najwięcej uwagi poświęcono produkcji i wykorzystaniu wodoru. Jeśli nie wydarzy się nic nieprzewidywalnego, to w 2026 roku Sanok stanie się niezależny energetycznie.

Krzysztof Jarosz, prezes SPGK Sp.zo.o. Sanok zaprezentował partnerów projektu wodorowego Sanoka: polską spółkę Hynfra P.S.A. z Tomoho Umedą na czele, jako potencjalnego partnera spółki wodorowej Hydro Sanok Sp. z o.o. oraz japońską firmę Chugoku Electric Power Co., Inc., (Energia).

- Obie firmy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej, i uczestniczą w wielu projektach wytwarzania energii na skalę międzynarodową – powiedział Krzysztof Jarosz. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie to od 2026 roku Sanok stanie się niezależny i stabilny energetycznie poprzez produkcję wodoru i wdrożenie technologii wodorowej do systemu ciepłowniczego – mówił podczas forum prezes SPGK Sanok.

Chugoku Electric Power jest przedsiębiorstwem energetycznym, którego obszarem działania jest jeden z regionów Japonii. To szósty, co do wielkości dostawca energii elektrycznej w Japonii. Zarządza też elektrownią jądrową Shimane.