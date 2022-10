Trwają prace nad projektem wodorowym w Sanoku

- Opracowujemy studium wykonalności dla dużego projektu wodorowego, który w niedalekiej przyszłości pozwoli zabezpieczyć potrzeby mieszkańców Sanoka na dostarczenie ciepła do ich mieszkań, które będzie jednocześnie wydajne i niezbyt drogie, co przy dzisiejszej sytuacji na rynku energetycznym nie pozostaje bez znaczenia. 10 października odbyliśmy wideokonferencję, wraz z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej, Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz miejskiej spółki SPG Sanok. Opracowywany przez nas projekt ma szansę na całkowite dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Jest to kolejny nasz krok w stronę zabezpieczenia energetycznego dla Sanoka – poinformował na swoim profilu Facebook Tomasz Matuszewski, burmistrz Sanoka.