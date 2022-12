PLK: Na linii do Krościenka wykonano prace niezbędne do bezpiecznego przejazdu pociągów. Czy to wystarczy?

– Ta akcja podobna jest jakby do jakiegoś narodowego zrywu, każdy może uważać różnie, ale długie składy wagonów sypialnych służące jako nocleg dla ekip pracujących, często ściągniętych z odległych miejscowości na terenie Ukrainy oraz odgłosy działających maszyn stwarzają naprawdę szczególną atmosferę, jakby walkę z czasem – relacjonuje w mediach społecznościowych jeden z miłośników kolei. – Remont trwa pełną parą, często 7 dni w tygodniu przez długie godziny, dziesiątki pracowników czy to w deszczu, śniegu nieprzerwanie wykonują swoje obowiązki.. Oni wierzą w to, że się uda i wkrótce przejedzie tamtędy pociąg do Polski. Porównując ich powstający tor z naszym pozwolę powstrzymać się od komentarza. Jeśli pociąg pojedzie oni mogą spać spokojnie, a my będziemy chuchać i dmuchać, żeby nic się nie wydarzyło – dodaje.