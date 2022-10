Mieszkańcy Lisznej stworzyli miejsce odpoczynku i zabawy

Projekt jest inicjatywą mieszkańców Lisznej. To właśnie dzięki ich zaangażowaniu i pracy społecznej powstaje wielofunkcyjna przestrzeń. W poprzedniej edycji projektu w 2021 roku, sołectwo Liszna zrealizowało zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnej EKO Altany wyposażonej w elementy małej architektury oraz przyjazne przyrodzie zagospodarowanie przestrzeni”.

- Staramy się zachęcać lokalną społeczność, by współdecydowała o przestrzeni, w której, na co dzień mieszka i żyje. W przypadku Lisznej, to sami mieszkańcy wyszli z inicjatywą zmian i dokładnie wskazali, w jakich obszarach są one niezbędne. Dzięki takiej postawie i ścisłej współpracy z samorządem Gminy Sanok powstała drewniana altana wraz z wyposażeniem m.in. kosze do segregacji odpadów, ławki parkowe, budki lęgowe dla ptaków. Cieszy nas fakt, że nowopowstała przestrzeń jest wykorzystywana przez miejscowe dzieci w trakcie plenerowych zajęć świetlicowych czy bibliotecznych. Wykonane w bieżącym roku ogrodzenie pozwoliło na wydzielenie całego placu od głównej drogi, co było niezwykle ważne ze względów bezpieczeństwa. Miejsce zyskało ogromną wartość nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów czy uczestników imprez. Teraz swobodnie można organizować turnieje, pikniki rodzinne czy zabawy dla dzieci - powiedział Paweł Wdowiak, zastępca Wójta.