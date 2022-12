W gminie Komańcza wilki zagryzają zwierzęta domowe. Problem dotyczy całego regionu

To nie pierwsze takie przypadki w tym roku. Z podobnym problemem zmagali się mieszkańcy innych gmin w regionie m.in. gminy Sanok, Solina i Czarna w powiecie bieszczadzkim. Ofiarami drapieżników stają się najczęściej owce i psy. Do takich incydentów w gminie Komańcza doszło w ostatnim czasie w Nowym Łupkowie, Komańczy i Szczawnem.

- Pies jest wrogiem wilka, więc te ataki są czymś naturalnym. Aby się przed nimi uchronić, musimy zadbać o to, by nasz pupil był odpowiednio zabezpieczony na terenie posesji. Szczególnie dotyczy to godzin nocnych. Musimy budować kojce, a jeśli to niemożliwe, po prostu zamykać psa w pomieszczeniu. Nikogo też niech nie dziwi to, że wilk podchodzi w pobliże domostw. Człowiek zawłaszcza coraz więcej terenów, między innymi na zabudowę, które są naturalnym siedliskiem wilków, dlatego można je coraz częściej obserwować w pobliżu domostw – twierdzi Agnieszka Veljković z Fundacji WWF Polska.